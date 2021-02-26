Brent petrolün varili 65,50 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 65,50 dolardan işlem görüyor.

Dün 65,04 dolara kadar düşen Brent petrolün varil fiyatı, günü 66,11 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,92 azalışla 65,50 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 62,94 dolardan alıcı buldu.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerinin artması dolara endeksli ham petrol fiyatlarındaki düşüşte etkili oldu. Diğer para birimleri karşısında ABD dolarının değerini ölçen ABD doları endeksi yüzde 0,26 artışla 90,36 dolar oldu.

ABD'nin iç ve güney eyaletlerini etkisi altına alan sert kış şartları Teksas'taki ham petrol üreticilerini ve rafinerilerini faaliyetlerini durdurmak veya düşük kapasitede çalışmak zorunda bırakmıştı. Bu durum, ülke genelinde petrol üretiminin en az üçte bir oranında azalmasına ve ABD'de petrol endüstrisinin merkezi Teksas eyaletindeki Permian Havzası'nda üretimin yüzde 65'e kadar düşmesine neden olmuştu.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşılama çalışmalarının umut verici olması, OPEC+ ülkelerinin arz-talep dengesini korumak için takip ettiği disiplinli politika ve ülkelerin Kovid-19 kısıtlamalarını gevşetmeye başlamasıyla fiyatlar son 13 ayın en yüksek seviyelerinde seyrediyor. Yükselen fiyatların üretimi artırarak piyasadaki arz fazlasını güçlendireceği endişeleri ise fiyatlardaki düşüşü kısıtlıyor.

Piyasalar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun nisan ayından itibarıyla uygulanacak kesinti miktarını belirleyeceği 4 Mart'taki toplantısına odaklandı.

Toplantıda, ham petrol fiyatlarının yükselmesi nedeniyle üretim kesintilerini hafifletme kararı alınabileceği ifade ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 66,04 ile 66,32 dolar aralığının direnç, 65,43 ile 65,10 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow