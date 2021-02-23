Brent petrolün varili 65,22 dolar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Brent petrolün varili 65,22 dolar

23.02.2021 09:59 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:03
Brent petrolün varili 65,22 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 65,22 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 65,22 dolardan işlem görüyor.

Dün 65,85 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,36 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.48 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,34 artışla 65,22 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 62,48 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, geçen hafta dondurucu soğukların ham petrol arzını sekteye uğratmasının ardından dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'nin Teksas eyaletinde tam kapasite üretime geçişin zaman alacağı ve üretimde düşüş beklentisi etkili oldu.

Donmuş borular ve elektrik kesintilerinin toparlanmayı yavaşlatması nedeniyle ABD'de üretiminin eski haline dönmesinin birkaç hafta sürmesi bekleniyor.

Aşılama çalışmalarındaki gelişmeler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düşük seyreden petrol talebine ilişkin toparlanma umutlarını artırırken, uzmanlar, uzun vadede ABD'deki üretimin salgın öncesi seviyenin altında kalmasının beklendiğini ve bu durumun küresel piyasalarda talep ve arzın dengeleneceği algısını güçlendirdiğini belirtiyor.

Politik Risk ve Petrol Analisti Jose Chalhoub, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu hafta, Teksas'ta elektrik ve petrol üretiminin kademeli olarak yeniden başladığını ancak rafinerilerdeki faaliyetlerin tam kapasite başlamasının muhtemelen en az 2 hafta süreceğini söyledi.

Chalhoub, petrol fiyatlarının, küresel ekonominin toparlanması açısından ihtiyatlı bir iyimserlik, artan aşılama çalışmaları, ABD'deki henüz onaylanmamış teşvik paketi ve Hindistan'ın petrol talebindeki artış nedeniyle yavaş ama kademeli olarak yükseldiğine dikkati çekti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 4 Mart'ta gerçekleştireceği toplantıya da değinen Chalhoub, "Mevcut üretim kesintilerinin devam ettirilmesi veya hafifletilmesi konusunda Suudi Arabistan ile Rusya'nın karşı karşıya kaldığı başka bir senaryo görebiliriz." ifadesini kullandı.

Brent petrolde teknik olarak 66 ile 67,27 dolar aralığının direnç, 64,73 ile 63,46 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Kadir Topbaş Özlem Zengin Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Türkan Şoray Aleyna Tilki Demet Akalın Mustafa Ceceli
Spor Erol Bulut Arda Turan Umut Bulut Hüseyin Göçek Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Cuma Pendik Antalya Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Brent petrolün varili 65,22 dolar - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 10:06:20. #1.14#
title