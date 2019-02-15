Brent Petrolün Varili 64,84 Dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 64,84 dolardan işlem görüyor.

Dün 63,72 dolardan güne başlayan ve gün içinde 64,88 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 63,73 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.23 itibarıyla yüzde 0,16 artışla 64,84 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 54,55 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı ülkelerin kesintileri, İran ve Venezuela'ya uygulanan yaptırımlar ile Suudi Arabistan'ın martta üretimini daha da kısacağını açıklaması fiyatların yükselmesinde etkili oluyor.

Uzmanlar, ABD'deki üretim artışı ve küresel petrol talebinde beklenen gerilemenin fiyatların hızlı artışını engellediğini kaydediyor.

Brent petrolde, teknik olarak 64,93 ila 65,10 dolar aralığının direnç, 64,59 ila 64,76 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA