Brent petrolün varili 64,66 dolar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Brent petrolün varili 64,66 dolar

Brent petrolün varili 64,66 dolar
Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 64,66 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 64,66 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 66,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,42 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.43 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,16 azalışla 64,66 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 61,45 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük üçüncü petrol tüketicisi Hindistan başta olmak üzere bazı ülkelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen artışın petrol talebine olumsuz yansıyacağına ilişkin endişe etkili oldu.

Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da günlük vaka sayısı rekor seviyede yükselişini sürdürüyor. Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 352 bin 991 vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 17 milyon 313 bin 163'e yükseldi. Ülkede günlük vaka sayısı 22 Nisan'dan bu yana dünya genelinde şimdiye kadar görülen en yüksek seviyede seyrediyor.

Dünyanın en büyük dördüncü petrol ithalatçısı Japonya'da da başkent Tokyo ile Osaka, Kyoto ve Hyogo eyaletlerinde Kovid-19 vakalarında artış trendinin devam etmesi nedeniyle dün olağanüstü hal uygulaması başladı.

Bugün piyasalar ise Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun daha önce aldıkları karar doğrultusunda mayıs ayı itibarıyla uygulayacağı üretim artışına ve grubun çarşamba günü bir araya geleceği toplantıya odaklanmış durumda.

OPEC+ grubunun bu hafta gerçekleştireceği toplantı teknik bir toplantı olacak. Grubun petrol üretim politikasında değişiklik beklenmiyor. Grup, 1 Nisan'daki toplantısında mayıs, haziran ve temmuz ayları için günlük petrol üretimini kademeli olarak artırma kararı almıştı.

Brent petrolde teknik olarak 65,01 ile 65,50 dolar aralığının direnç, 64,52 ile 64,03 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

Son Dakika: Dolar ve altın haftaya yükselişle başladı! Kur son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü
Son Dakika: Dolar ve altın haftaya yükselişle başladı! Kur son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü
Korona ateşi artık hiç sönmüyor! Virüse yenilen ülkede 5 gündür dünya rekoru kırılıyor
Korona ateşi artık hiç sönmüyor! Virüse yenilen ülkede 5 gündür dünya rekoru kırılıyor
Karantinayı ihlal eden çift, komşuları tarafından demir parmaklıklarla eve hapsedildi
Karantinayı ihlal eden çift, komşuları tarafından demir parmaklıklarla eve hapsedildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Adnan Menderes Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ebru Şallı Merve Dizdar Burcu Biricik Yılmaz Erdoğan
Spor Diego Cenk Tosun Ünal Karaman Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Brent petrolün varili 64,66 dolar - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 10:17:11. #1.16#

title