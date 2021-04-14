Brent petrolün varili 64,50 dolar
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Brent petrolün varili 64,50 dolar

Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi
Brent petrolün varili 64,50 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 64,50 dolardan işlem görüyor.

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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 64,50 dolardan işlem görüyor.

Dün 64,16 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,67 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,30 artışla 64,50 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 61 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarında düşüş olduğu öngörüsünün talebin artışa geçtiği algısını güçlendirmesi etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün öngörüsüne göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre 3 milyon 608 bin varille beklentinin üzerinde düşüş gerçekleşti. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 154 bin varil azalacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak. EIA, stoklarda düşüşe işaret ederse petrol fiyatlarının yükselişini sürdürmesi bekleniyor.

Ayrıca, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerinin azalması da dolara endeksli ham petrol fiyatlarındaki yükselişi kısa vadede destekliyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ise dün yayınlanan raporunda küresel petrol talebine ilişkin tahminini yükselterek, talebin bu yıl geçen yıla göre günlük bazda yaklaşık 6 milyon varil artışla 96 milyon 500 bin varile ulaşacağı öngörüsünde bulundu. Bu tahmin, talebin artacağına yönelik beklentileri güçlendirerek fiyatların yükselişine katkı sağlıyor.

Öte yandan, Petrol talebindeki olumlu havaya rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ABD ve İran'da artan petrol arzına yönelik endişeler fiyatların yükselişini sınırlamaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 64,60 ile 65,16 dolar aralığının direnç, 64,04 ile 63,48 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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