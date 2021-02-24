Brent petrolün varili 64,19 dolar
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Brent petrolün varili 64,19 dolar

24.02.2021 09:51 | Son Güncelleme: 24.02.2021 09:54
Brent petrolün varili 64,19 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 64,19 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 64,19 dolardan işlem görüyor.

Dün 66,79 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,48 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,45 azalışla 64,19 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 61,20 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının arttığı öngörüsünün, ülkede talebin azalacağı endişelerini güçlendirmesi etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün tahminlerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon varille beklentinin aksine artış gerçekleşti. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 5,3 milyon varil azalacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunda, ülkede son haftalarda, yeni tip koronavirüs vaka sayısının düştüğünü, devam eden aşılamaların bu yılın sonlarında daha normal koşullara dönüş için umut verdiğini ifade etti.

Öte yandan, Powell, "Ekonomik toparlanma düzensiz olmaya devam ediyor, tamamlanmaktan uzakta ve önündeki yol oldukça belirsiz." değerlendirmesinde bulundu.

Salgına karşı aşılama çalışmalarının yaygınlaşması ve ABD'de salgının ekonomik etkilerine yönelik teşvik paketine dair gelişmeler ise fiyatların düşüşünü belli ölçüde kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 64,21 ile 64,42 dolar aralığının direnç, 64 ile 63,79 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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