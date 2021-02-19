Brent petrolün varili 63,48 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 63,48 dolardan işlem görüyor.

Dün 65,52 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,93 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 10.05 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 63,48 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 59,95 dolardan alıcı buldu.

Dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'nin Teksas eyaletinde ender görülen dondurucu soğuk havanın ardından rafinerilerin faaliyetlerine devam etmelerinin zaman alacağı ve bu durumun talepte bir boşluk yaratacağına ilişkin endişeler, fiyatların düşüşünde etkili oluyor.

ABD'nin iç ve güney eyaletlerini etkisi altına alan sert kış şartları Teksas'taki ham petrol üreticilerini faaliyetlerini durdurmak veya düşük kapasitede çalışmak zorunda bırakmıştı. Bu durum, ülke genelinde petrol üretiminin en az üçte bir oranında azalmasına ve ABD'de petrol endüstrisinin kalbi olan Teksas eyaletindeki Permian Havzası'nda üretimin yüzde 65'e kadar düşmesine neden olmuştu.

Havaların ısınmasıyla üretimin yeniden başlaması beklenirken, dondurucu soğukların yanı sıra Teksas'ta devam eden elektrik kesintileri nedeniyle bölgedeki faaliyetlerin eski haline dönmesinin zaman alacağı ifade ediliyor. Büyük ve oldukça karmaşık yapıya sahip rafinerilerde ise üretimin tam olarak yeniden başlamasının haftalar sürebileceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, petrol fiyatlarında son bir haftada yaşanan ani yükselişlerin piyasalarda "sat sinyali" olarak algılanması da fiyatların düşüşünü destekliyor.

Piyasalar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun nisan ayından itibaren uygulayacağı kesinti miktarını belirleyeceği 4 Mart'taki toplantısına odaklandı.

Üye ülkelerin bir araya geleceği toplantıdan, ham petrol fiyatlarının yükselmesinin etkisiyle nisan ayından itibaren üretim kesintilerini hafifletme kararı çıkabileceği ifade ediliyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 7,3 milyon varille beklentinin üzerinde düşüş gerçekleşti. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 2,2 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Brent petrolde teknik olarak 63,40 ile 64,32 dolar aralığının direnç, 62,48 ile 61,56 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel