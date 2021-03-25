Brent petrolün varili 63,33 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 63,33 dolardan işlem görüyor.

Dün 64,57 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,41 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,68 azalışla 63,33 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 60 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında özellikle Avrupa ülkelerinde alınan tedbirlerin petrol talebi üzerinde oluşturduğu endişe etkili oldu.

Kovid-19 salgınında mutasyon riski ve yeni bir dalga endişeleri başta Avrupa'da olmak üzere birçok ülkede yeni tedbirlerin alınmasına neden olurken, petrol talebindeki toparlanmaya ilişkin beklentileri de olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Birçok ülkede Kovid-19 salgınına yönelik aşılama çalışmaları devam ederken, özellikle Avrupa ülkelerinde aşı güvenliği ve temini konusunda yaşanan sıkıntıların yanı sıra bazı ülkeler tarafından aşı ihracatına getirilen yasaklar da petrol piyasalarındaki tedirginliği artırıyor.

ABD'de petrol stoklarında artış

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarında beklentinin üstünde yaşanan artış da fiyatların aşağı yönlü seyrini destekledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre 1,9 milyon varil artış gerçekleşti. Piyasa beklentisi, yaklaşık 900 bin varil artış olacağı yönündeydi.

Öte yandan, dünyanın en önemli su yollarından biri olan Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda dün dev bir konteyner gemisinin karaya oturması nedeniyle yaklaşık 13 milyon varil ham petrolün nakliyesinin durma noktasına gelmesi fiyatların hızla yükselmesine neden olmuştu. Dünya petrol ticaretinde aksamaya yol açan gelişme, fiyatların düşüşünü belirli ölçüde kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 63,42 ile 63,97 dolar aralığının direnç, 62,87 ile 62,32 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel