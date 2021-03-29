Brent petrolün varili 63,30 dolar
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Brent petrolün varili 63,30 dolar

Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi
Brent petrolün varili 63,30 dolar

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 63,30 dolardan işlem görüyor.

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Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 63,30 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 64,89 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,57 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.19 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,96 azalışla 63,30 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 59,73 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde, Süveyş Kanalı'nda karaya oturan geminin yüzdürülmesi çalışmalarının başarılı olduğunun duyurulması etkili oldu.

Dünyanın en önemli su yollarından biri olan Süveyş Kanalı'nda 24 Mart'ta dev konteyner gemisi, ülkede yaşanan kum fırtınası ve kötü hava koşulları neticesinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kıyıya çarparak kaza yapmıştı. "The Ever Given" isimli geminin dar kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatması sonucu kanalda uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile bazı OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun mayıs itibarıyla uygulanacak kesinti miktarını görüşmek üzere gerçekleştireceği 1 Nisan'daki toplantıda, var olan üretim kesintilerinin korunacağı beklentisi ise fiyatların aşağı yönlü seyrini kısıtlıyor.

OPEC+ üyesi 23 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının 4 Mart'ta bir araya geldiği 14. Bakanlar Toplantısı'nda OPEC dışı ülkelerden Rusya ve Kazakistan'ın nisanda petrol üretimini mevsimsel nedenlerle artırması noktasında uzlaşı sağlanırken, diğer üye ülkelerin mevcut üretim kesintilerine nisanda da devam etmesi kararı çıkmıştı.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında mutasyon riski ve yeni dalga endişeleri, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkede yeni tedbirlerin alınmasına neden oldu. Bu durum, talepteki toparlanmaya ilişkin beklentileri olumsuz etkileyerek petrol fiyatlarını baskılanmasına yol açıyor.

Brent petrolde teknik olarak 63,35 ile 63,58 dolar aralığının direnç, 62,95 ile 62,78 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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