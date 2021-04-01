Brent petrolün varili 63,20 dolar
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Brent petrolün varili 63,20 dolar

Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi
Brent petrolün varili 63,20 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 63,20 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 63,20 dolardan işlem görüyor.

Çarşamba günü 64,79 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 62,74 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.09 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,73 artışla 63,20 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 59,65 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile bazı OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun bugün yapacağı toplantıya dair olumlu beklentiler etkili oldu. Mayıs itibarıyla uygulanacak kesinti miktarının görüşüleceği toplantıda, grubun mevcut üretim kesintilerini koruması bekleniyor.

OPEC+ üyesi 23 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının 4 Mart'ta bir araya geldiği 14. Bakanlar Toplantısı'nda OPEC dışı ülkelerden Rusya ve Kazakistan'ın nisanda petrol üretimini mevsimsel nedenlerle artırması noktasında uzlaşı sağlanırken, diğer üye ülkelerin mevcut üretim kesintilerine nisanda da devam etmesi kararlaştırılmıştı.

Toplantıda, Rusya'nın üretimini nisanda günlük 130 bin ve Kazakistan'ın 20 bin varil artırması, Suudi Arabistan'ın ise gönüllü olarak uyguladığı günlük 1 milyon varillik üretim kesintisine devam etmesi uygun bulunmuştu. Böylece, OPEC+ grubu nisanda günlük 7 milyon 900 bin varil üretim kesintisi yapmaya karar vermişti.

ABD'nin petrol stoklarında azalış

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 900 bin varil (yüzde 0,2) azalarak yaklaşık 501 milyon 800 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 400 bin varil artacağı yönündeydi.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarının beklenenin aksine azalması da fiyatların yukarı yönlü seyrini destekledi.

Brent petrolde teknik olarak 63,28 ile 63,36 dolar aralığının direnç, 63,06 ile 62,92 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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