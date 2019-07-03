Brent petrolün varili 63,01 dolar

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 63,01 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 63,01 dolar

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 63,01 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Dunya.com

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