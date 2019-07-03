Brent petrolün varili 63,01 dolar
Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 63,01 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 63,01 dolardan işlem görüyor.
Kaynak: Dunya.com
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