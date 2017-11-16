Brent Petrolün Varili 62 Dolar

Brent petrolün varil fiyatı, dün ABD'de açıklanan ham petrol stok verileri sonrası 62,05 dolardan işlem görüyor.



Dün 61,41 dolardan güne başlayan ve en yüksek 62,11 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 61,86 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.52 itibarıyla yüzde 0,30 artışla 62,05 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 55,39 dolardan alıcı buldu.



ABD Enerji Enformasyon İdaresinin dün açıkladığı haftalık stok verilerine göre, ABD'de ticari ham petrol stoğu geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1,9 milyon varil artarak 459 milyon varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların 2,2 milyon varil azalması yönündeydi.



Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 62,03 ile 62,09 dolar aralığının direnç, 61,91 ile 61,97 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.