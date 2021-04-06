Brent petrolün varili 62,80 dolar
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Brent petrolün varili 62,80 dolar

Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi
Brent petrolün varili 62,80 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 62,80 dolardan işlem görüyor.

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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 62,80 dolardan işlem görüyor.

Dün 64,81 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 62,15 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.48 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,05 artışla 62,80 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 59,37 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicileri ABD ve Çin'den gelen ekonomik aktiviteye ilişkin veriler etkili oldu.

ABD'de dün açıklanan hizmet sektörü verileri, beklentileri aşarak ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliği artırdı. Hizmet sektörünün önemli göstergelerinden Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, martta aylık 8,4 puan artışla 63,7 değerini alarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Çin'de ise hizmet sektöründeki toparlanma, martta firmaların daha fazla işçi alımı yapması ve bu yöndeki iyimserliğin artmasıyla hız kazandı. Hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 2,8 puan artarak 54,3'e yükseldi.

Piyasaların odağında, bugün Viyana'da gerçekleşecek İran nükleer anlaşması ve ABD'nin bu anlaşmaya geri dönmesinin görüşüleceği toplantılar yer alıyor.

Öte yandan, söz konusu anlaşmayı yeniden canlandırmak için geniş kapsamlı müzakerelerin bir parçası olarak ABD ve İran arasında yapılacak dolaylı görüşmeler ise OPEC+ grubunun üretim kesintilerinden muaf olan İran'da petrol arzının yükseleceği endişeleri sebebiyle fiyatlar üzerinde önemli bir etken olarak görülüyor.

Brent petrolde teknik olarak 63,28 ile 64,31 dolar aralığının direnç, 62,25 ile 61,22 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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