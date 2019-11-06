Brent petrolün varili 62,66 dolar

06.11.2019 09:28 | Son Güncelleme: 06.11.2019 09:28

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 62,66 dolardan işlem görüyor.

Dün 63,17 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 62,94 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,44 azalışla 62,66 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,98 dolardan alıcı buldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) tahminlerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları 25-31 Ekim haftasında 4,26 milyon varil artış gösterdi.

Ayrıca, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının devam etmesi küresel ekonomik büyüme ve petrol talebi öngörülerini olumsuz etkilerken fiyatların baskılanmasına neden oluyor.

Brent petrolde teknik olarak 62,77 ile 62,88 dolar aralığının direnç, 62,60 ile 62,55 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA