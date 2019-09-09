Brent petrolün varili 62,20 dolar

09.09.2019 09:34

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 62,20 dolardan işlem görüyor.



Cuma günü 61,88 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 61,54 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,07 artışla 62,20 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 57,20 dolardan alıcı buldu.



ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısında son 10 haftada 9 kere düşüş görüldüğüne dikkati çeken uzmanlar, bu durumun petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam edebileceğini belirtti.

Brent petrolde teknik olarak 62,26 ile 62,32 dolar aralığının direnç, 62,04 ile 61,90 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA