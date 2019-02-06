Brent Petrolün Varili 62,04 Dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 62,04 dolardan işlem görüyor.

Dün 62,86 dolardan başlayan ve gün içinde 63,11 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 62,09 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.27 itibarıyla yüzde 0,08 azalışla 62,04 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 53,59 dolardan alıcı buldu.

ABD'nin Venezuela'ya uyguladığı yaptırımlar ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün üretim kesintisi fiyatların 62 dolar bandının altına inmesini önlüyor.

Öte yandan uzmanlar, küresel ekonomilerdeki daralma endişesinin talebi aşağı çekebileceğini, ancak gelecek dönemde ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimin yumuşama sinyallerinin piyasanın iştahını artırabileceğine işaret ediyor.

Brent petrolde, teknik olarak 62,09 ila 62,20 dolar aralığının direnç, 61,87 ila 61,98 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA