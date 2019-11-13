Brent petrolün varili 61,95 dolar

13.11.2019 09:06 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:06

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 61,95 dolardan işlem görüyor.

Dün 63,08 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 62,28 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,52 azalışla 61,95 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,61 dolardan alıcı buldu.

Küresel petrol fiyatları özellikle Suudi Arabistan kaynaklı arz fazlası nedeniyle düşük seyrine devam ediyor.

Uzmanlar, ABD-Çin arasındaki anlaşmaya dair belirsizliklerin petrol fiyatlarını baskıladığını belirtiyor. Uzmanlar, Uluslararası Enerji Ajansının "Dünya Enerji Görünümü" raporunda petrol talebi büyümesinin yavaşlayacağını belirtmesinin de olumsuz bakışı güçlendiren bir etkide bulunduğunu kaydediyor.

Brent petrolde teknik olarak 61,90 ile 62,02 dolar aralığının direnç, 61,78 ile 61,66 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA