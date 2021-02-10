Brent petrolün varili 60,99 dolar
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Brent petrolün varili 60,99 dolar

10.02.2021 09:43 | Son Güncelleme: 10.02.2021 09:46
Brent petrolün varili 60,99 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 60,99 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 60,99 dolardan işlem görüyor.

Dün 61,34 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 61,22 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.37 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,38 azalışla 60,99 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,23 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen birden fazla aşının dünyanın birçok noktasında uygulanmaya başlanmasına rağmen aşılama çalışmalarında beklenen sonuçların alınamaması ve Kovid-19 tedbirlerinin ekonomik iyileşmeye yönelik beklentileri gölgede bırakması etkili oldu.

Öte yandan dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarında beklentinin aksine azalma yaşanması ise ülkede talebin artışa geçtiği algısını güçlendirerek fiyatların düşüşünü belli ölçüde engelliyor.

Amerikan Petrol Enstitüsünün dün açıkladığı tahminine göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon 500 bin varil düşüş gerçekleşti. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1 milyon 340 bin varil artacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.

OPEC'in üretim kesintisinin fiyatlara etkisi

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun uyguladığı üretim kesintisi, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle talebin düşük seyrettiği petrol piyasasında arz ve talebi dengeleyerek fiyatların yükselişini desteklemeye devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 61,18 ile 61,63 dolar aralığının direnç, 60,73 ile 60,28 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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