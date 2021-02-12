Brent petrolün varili 60,70 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 60,70 dolardan işlem görüyor.

Dün 61,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 61,14 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,72 azalışla 60,70 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 57,80 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) petrol piyasasında arz fazlalığına ilişkin açıklamaları ve düşük talep tahminleri etkili oldu.

IEA dün yayımlanan petrol piyasası raporunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşılama çalışmalarının petrol talebinde toparlanmaya destek olacağı beklentilerine rağmen, petrol arzının talebi geride bıraktığına dikkati çekti.

OPEC ise salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ulaşım yakıtlarında zayıf bir toparlanmaya işaret etmesi nedeniyle petrol talebinin, özellikle yılın ilk yarısında bir önceki tahmine göre daha yavaş toparlanacağını açıkladı.

Öte yandan, OPEC ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun uyguladığı üretim kesintisinin arz ve talebi dengeleyeceği beklentisi fiyatların düşüşünü belirli ölçüde kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 60,82 ile 60,99 dolar aralığının direnç, 60,65 ile 60,48 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel