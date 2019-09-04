Brent petrolün varili 60,60 dolar

04.09.2019 21:16

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 60,60 dolardan işlem görüyor.

Gün içinde 58 dolar seviyesinde seyreden Brent petrolün varil fiyatı saat 21.10 itibarıyla yaklaşık yüzde 3 artarak 60,60 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 56,37 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte ağustos ayında Çin'de hizmet sektöründe yaşanan büyüme etkili oldu.

Temmuz ayında 51,6 seviyesinde bulunan Çin'in imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI), geçen ay 52,1'e ulaştı.

Brent petrolde teknik olarak 60,26 ile 61,91 dolar aralığının direnç, 60,21 ile 60,56 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA