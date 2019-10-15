Brent petrolün varili 58,93 dolar

15.10.2019 09:00

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 58,93 dolardan işlem görüyor.

Dün 60,81 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 59,31 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 08.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,64 düşüşle 58,93 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 53,10 dolardan alıcı buldu.

ABD-Çin arasındaki ticari görüşmeler sonrası "Faz 1" anlaşmasına dair olumlu beklentiler yerini hayal kırıklığına bırakırken, yaklaşan Brexit'in de talep tarafında oluşturduğu belirsizlikler küresel petrol fiyatlarının düşmesine neden oluyor.

Ayrıca doların uluslararası piyasalarda değer kazanması ve Suudi Arabistan'ın petrol üretiminin saldırılar öncesi seviyesini geçmesi de fiyatları aşağı yönlü etkiliyor.

Uzmanlar, kısa vadede jeopolitik kırılmalar haricinde fiyatlarda ani bir sıçrayış beklenmediğini belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 58,91 ile 58,95 dolar aralığının direnç, 58,87 ile 58,83 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA