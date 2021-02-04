Brent petrolün varili 58,87 dolar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Brent petrolün varili 58,87 dolar

04.02.2021 09:49 | Son Güncelleme: 04.02.2021 09:49
Brent petrolün varili 58,87 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 58,87 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 58,87 dolardan işlem görüyor.

Dün 58,94 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 58,69 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.39 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,31 artışla 58,87 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,13 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun dün gerçekleştirdiği toplantıda, üye ülkelerin üretim kesintisi kararına bağlılıklarını yenilemesi fiyatların yukarı yönlü ivmelenmesini sağladı.

Grup, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik aşılama çalışmalarının dünya genelinde kademeli olarak yaygınlaştırılmasının, yılın geri kalanında küresel ekonomi ve petrol talebi üzerinde olumlu etki oluşturacağına dikkati çekti.

Fiyatların yükselişinde, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında yaşanan düşüşün ülkede talebin artışa geçtiği algısını güçlendirmesi de etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresine göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 1 milyon varil azalarak marttan bu yana en düşük seviyeye ulaştı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 367 bin varil artacağı yönündeydi.

ABD'de Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan yeni ekonomik destek paketine ilişkin gelişmeler de fiyatların yükselişini destekledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, dün yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 1400 dolarlık doğrudan nakit yardımının bir an önce gönderilmesi konusunda hızla harekete geçmek için Senato'daki Demokratlar ile anlaştığını bildirdi.

Brent petrolde teknik olarak 58,90 ile 59,10 dolar aralığının direnç, 58,70 ile 58,50 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ali Sunal Guy Ritchie Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Serdar Aziz Fatih Terim Abdullah Avcı Nihat Özdemir
Tüm Haberler Ankara Rektör Oyunlar Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Brent petrolün varili 58,87 dolar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 09:52:30. #1.14#
title