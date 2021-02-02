Brent petrolün varili 56,87 dolar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Brent petrolün varili 56,87 dolar

02.02.2021 09:35 | Son Güncelleme: 02.02.2021 09:38
Brent petrolün varili 56,87 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 56,87 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 56,87 dolardan işlem görüyor.

Dün 56,53 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 56,33 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,96 artışla 56,87 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 54,10 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun ocak ayında taahhüt ettiği üretim kesintisine tam uyumluluk gösterdiği algısının güçlenmesiyle yükseldi.

OPEC+ grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle petrol talebinin zayıf seyrettiği piyasayı desteklemek için ocak ayında üretimlerinde günlük toplam 7,2 milyon varil kesinti uygulamayı hedeflemişti.

Suudi Arabistan'ın gönüllü olarak 1 milyon varil petrol üretim kesintisi uygulamaya başlaması da fiyatların yükselişinde etkili olmaya devam ediyor.

ABD'de çalışmaları hızlanan teşvik paketine ilişkin beklentiler ve Avrupa'da aşı tedarikinde yaşanan gelişmeler de fiyatların yükselişini destekledi.

Öte yandan, dünya genelinde artmaya devam eden Kovid-19 vaka ve ölüm sayıları fiyatları baskılamaya devam ediyor. Dünya genelinde Kovid-19 salgınında vaka sayısı 103 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyonu geçti.

Brent petrolde teknik olarak 57,21 ile 57,97 dolar aralığının direnç, 56,45 ile 55,69 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Sezen Aksu Feyza Aktan Demet Akalın Bülent Serttaş
Spor Hakan Kutlu Gökhan Gönül Ünal Karaman Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk İzmir Milli Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Brent petrolün varili 56,87 dolar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 09:53:07. #1.15#
title