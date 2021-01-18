Brent petrolün varili 54,85 dolar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Brent petrolün varili 54,85 dolar

18.01.2021 09:53 | Son Güncelleme: 18.01.2021 09:53
Brent petrolün varili 54,85 dolar

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 54,85 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 54,85 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 56,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 55,10 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.41 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,45 azalışla 54,85 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 52,24 dolardan alıcı buldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünya genelinde vaka ve ölüm sayılarındaki artış nedeniyle tedbirlerin sıkılaştırılabileceği ve petrol talebinin zayıf kalmaya devam edeceği endişeleri fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde vaka sayısı 95 milyonu aşarken, salgına bağlı ölüm sayısı 2 milyonu geçti. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD, 24 milyona yaklaşan vaka sayısıyla salgında ilk sırada yer alıyor.

Geçen hafta son 10 ayın en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılan dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi Çin'de ise salgınla mücadele kapsamında 28 milyondan fazla insan için sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

ABD'nin ekonomik destek paketindeki belirsizlik

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 9-15 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 12 adet artarak 287'ye yükseldi.

Söz konusu artış, ülkenin ham petrol üretiminin yükseleceğine ve talep sıkıntısı çeken petrol pazarında arz fazlası yaşanacağına işaret etmesi nedeniyle fiyatları baskılayan bir diğer unsur oldu.

Öte yandan, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın geçen hafta açıkladığı 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketine rağmen, söz konusu paketin ABD Kongresinden geçip geçemeyeceğine ilişkin endişeler de fiyatları olumsuz etkiliyor.

Politik Risk ve Petrol Analisti Jose Chalhoub, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa ve Asya ülkelerinden gelen kısıtlama haberleri ile aşıların etkinliğine ilişkin farklı haberlerin petrol piyasalarında oluşturduğu belirsizliğin, fiyatları Brent petrolün varili için 60 dolar eşiğinin altında tuttuğunu ifade etti.

Son zamanlardaki kazanımlara rağmen salgının petrol fiyatları üzerindeki en belirleyici etkenlerden biri olmaya devam ettiğini kaydeden Chalhoub, "Petrol fiyatlarındaki gelişimi görmek için bu hafta ABD'deki yönetim değişimi, Libya'daki üretim artışı, Guyana-Surinam havzasındaki son keşifler ve OPEC+ grubunun sonraki hamleleri yakından takip edilmesi gereken gelişmeler arasında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Brent petrolde teknik olarak 54,93 ile 55,42 dolar aralığının direnç, 54,44 ile 53,95 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk
Magazin Oğuzhan Koç Hande Erçel Aleyna Tilki Şeyma Subaşı
Spor Arda Turan Ersun Yanal Gökhan Gönül Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Bursa Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Brent petrolün varili 54,85 dolar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 09:56:30. #1.15#
title