Brent petrolün varili 50,84 dolar
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Brent petrolün varili 50,84 dolar

05.01.2021 09:35 | Son Güncelleme: 05.01.2021 09:38
Brent petrolün varili 50,84 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 50,84 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 50,84 dolardan işlem görüyor.

Dün 53,13 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 51,09 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,49 azalışla 50,84 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 47,43 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun dün gerçekleştirdiği toplantıda, şubat ayında uygulanacak üretim kesintisine ilişkin uzlaşı sağlanamamasının piyasalarda oluşturduğu belirsizlik fiyatlarda düşüşe neden oldu.

OPEC+ üyesi 23 ülkenin enerji ve petrol bakanları, piyasa koşullarını değerlendirmek ve gelecek aya ilişkin üretim kesintisi miktarını görüşmek için dün video konferans yöntemiyle bir araya geldi ancak toplantıdan herhangi bir karar çıkmadı.

Söz konusu toplantıda, grubun çoğunluğu mevcut üretim seviyelerinin şubatta da devam etmesi yönünde görüş bildirirken, Rusya'nın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler, üretim miktarının günlük 500 bin varil artırılmasını istedi. Bugün devam edecek görüşmelerde grubun bir karara varması bekleniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında özellikle Avrupa ülkelerinde karantina önlemlerinin sıkılaştırılması nedeniyle petrol talebinin zayıf kalmaya devam edeceği endişesi de fiyatlarda düşüşe yol açtı.

Dünya genelinde vaka sayısı 86 milyonu aşarken, İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün vaka sayılarında artışa neden olmasıyla ülkede üçüncü kez karantina ilan edildi.

Brent petrolde teknik olarak 50,90 ile 51,16 dolar aralığının direnç, 50,64 ile 50,38 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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