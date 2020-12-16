Brent petrolün varili 50,62 dolar
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Brent petrolün varili 50,62 dolar

16.12.2020 09:27 | Son Güncelleme: 16.12.2020 09:27
Brent petrolün varili 50,62 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 50,62 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 50,62 dolardan işlem görüyor.

Dün 50,89 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 50,76 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.18 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,27 azalışla 50,62 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 47,45 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki yükselişin küresel petrol piyasasında stok fazlası endişelerini artırması etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün dün açıkladığı tahminine göre, ülkenin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre beklenenin aksine yaklaşık 2 milyon varillik artış gerçekleşti. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 3,5 milyon varil azalacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.

Dün Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) kasım ayına ilişkin petrol piyasası raporunda aşılama kampanyalarının etkisiyle küresel gayrisafi yurt içi hasılanın gelecek yıl sonuna kadar salgın öncesi seviyelere dönmesi beklense de bunun petrol talebine yansımasının birkaç ay süreceğini belirtmesi de fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

Öte yandan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşı çalışmalarındaki olumlu gelişmeler ise fiyatların aşağı yönlü seyrini kısıtlıyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının güvenilirliğini teyit ederken, Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkenin tüm bölgelerinde toplu aşılamanın başladığını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) ise Avrupalıların büyük ihtimalle 2020 bitmeden Kovid-19 aşısı olmaya başlayabileceğini duyurdu. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansının (EMA) Pfizer ile BioNTech tarafından geliştirilen aşının onay sürecini öne çektiğini bildirdi.

Brent petrolde teknik olarak 50,72 ile 50,74 dolar aralığının direnç, 50,60 ile 50,58 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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