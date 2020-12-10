Brent petrolün varili 48,95 dolar
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Brent petrolün varili 48,95 dolar

10.12.2020 09:55 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:14
Brent petrolün varili 48,95 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 48,95 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 48,95 dolardan işlem görüyor.

Dün 49,55 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 48,86 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.41 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,18 artışla 48,95 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 45,66 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, İngiltere, ABD ve Avustralya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı uygulamalarına başlaması ve diğer ülkelerde de aşı alımlarının hızla tamamlanarak halka uygulanmaya başlanacak olması etkili oldu. Aşı uygulamaları sonrası tedbirlerin gevşetileceği ve ekonomilerin hızla toparlanacağı beklentisi petrol talebinin artacağı umudunu destekliyor.

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı dünyada ilk kez salı günü İngiltere'de kullanılmaya başlanırken, ABD'de de hafta sonuna kadar 2,9 milyon doz aşının kullanılmaya başlanması planlanıyor.

Kanada da söz konusu aşının kullanımını onaylarken, İngiltere'nin ardından bu aşının yaygın kullanımına onay veren ikinci ülke oldu. Avustralya'da ise başlangıçta 10 milyon doz aşının yıl başında uygulanmaya başlanması öngörülüyor.

Öte yandan ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları son sekiz ayın en hızlı yükselişini kaydetti. Ülkede ticari ham petrol stokları, geçen hafta 15,2 milyon (yüzde 3,1) varil artışla 503,2 milyon varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1,5 milyon varil azalacağı yönündeydi. Söz konusu artış da fiyatların yukarı yönlü seyrini baskılayan bir unsur oldu.

Ayrıca, Irak'ta küçük bir petrol sahasındaki iki kuyuya düzenlenen terör saldırıları da fiyatları destekleyici etkide bulunuyor. Söz konusu saldırıların üretimde bir kesintiye neden olmadığı belirtiliyor.

Brent petrolde teknik olarak 49,09 ile 49,27 dolar aralığının direnç, 48,91 ile 48,73 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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