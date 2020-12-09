Brent petrolün varili 48,70 dolar
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Brent petrolün varili 48,70 dolar

09.12.2020 09:17 | Son Güncelleme: 09.12.2020 09:20
Brent petrolün varili 48,70 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 48,70 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 48,70 dolardan işlem görüyor.

Dün 49 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 48,84 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.11 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,28 azalışla 48,70 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 45,50 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki yükselişin küresel petrol piyasasında stok fazlası endişelerini artırması etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün dün açıkladığı tahminine göre, ülkenin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre beklenenin aksine yaklaşık 1,1 milyon varillik artış gerçekleşti. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1,5 milyon varil azalacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.

Öte yandan, dünya genelinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının ekonomilere negatif etkisi ve bu nedenle küresel petrol talebinin azalacağı endişeleri de fiyatları aşağı yönlü baskılamayı sürdürüyor.

Salgına karşı geliştirilen aşı çalışmalarında yaşanan pozitif gelişmelerin yarattığı hızlı ekonomik toparlanma ve buna bağlı olarak petrol talebinin normale döneceği beklentisi de fiyatlardaki düşüşü sınırlandırıyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının güvenilirliğini teyit etti. Çalışmada, aşının yüzde 95 etkili olduğu ve ilk dozdan yaklaşık 10 gün sonra Kovid-19'a karşı güçlü koruma sağladığı belirtildi.

Dünyada ilk kez İngiltere'de yaygın kullanımına onay verilen aşı, salı günü ilk olarak Coventry kentindeki bir üniversite hastanesinde 90 yaşındaki bir kadına yapıldı.

Brent petrolde teknik olarak 48,74 ile 48,81 dolar aralığının direnç, 48,67 ile 48,60 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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