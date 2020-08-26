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Brent petrolün varili 46,38 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 46,38 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 46,38 dolar
26.08.2020 09:25 | Son Güncelleme: 26.08.2020 09:28

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 46,38 dolardan işlem görüyor.

Dün 45,08 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 46,29 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.05 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,19 artışla 46,38 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 43,31 dolardan alıcı buldu.

Son beş ayın en yüksek seviyelerine çıkan petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD'nin petrol rafinerilerinin yarıdan fazlasını bulunduran Meksika Körfezi'nde Marco ve Laura kasırgaları nedeniyle üretimin büyük ölçüde kesintiye uğraması etkili oldu.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Laura'nın, karaya ulaşmadan önce saatteki hızı yaklaşık 185 kilometreye varan rüzgarla, yıkıcı hasara neden olabilecek seviyede kasırgaya dönüşeceği öngörüsünde bulundu.

ABD İçişleri Bakanlığına bağlı Güvenlik ve Çevre Uygulama İdaresi (BSEE), kasırga nedeniyle Meksika Körfezi'ndeki petrol üretiminin yüzde 84,3, doğal gaz üretiminin ise yüzde 60,94 azaltıldığını bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedavisine yönelik gelişmeler ve ABD ile Çin arasında birinci faz ticaret anlaşmasına ilişkin telefon görüşmesi de fiyatların artışına olumlu yansıdı.

Merkezi İngiltere'de bulunan ilaç firması AstraZeneca, Kovid-19'a karşı önleyici ve tedavi edici sentetik antikor ilacının denemelerine başlandığını açıkladı.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 24 milyona yaklaşırken, can kaybı 820 bine ulaştı. ABD, 5,7 milyonu aşan vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, Brezilya 3,6 milyondan fazla vaka sayısıyla ikinci ve Hindistan yaklaşık 3,2 milyon vakayla üçüncü sırada geliyor.

Brent petrolde teknik olarak 46,41 ile 46,47 dolar aralığının direnç, 46,32 ile 46,29 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

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