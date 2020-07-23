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Brent petrolün varili 44,39 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 44,39 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 44,39 dolar
23.07.2020 09:35 | Son Güncelleme: 23.07.2020 09:38

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 44,39 dolardan işlem görüyor.

Dün 44,40 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 44,29 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 44,39 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 42,02 dolardan alıcı buldu.

Avro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere 6 diğer para birimine karşı değerini ölçen Uluslararası Dolar Endeksi'nin dün 94,83 dolara gerileyerek son 4 buçuk ayın en düşük seviyesinde seyretmesi, petrol talebini artırırken fiyatlarda yükselişe neden oluyor.

Öte yandan, piyasaların düşüş beklentisine karşı ABD'nin ham petrol stoklarında artış görülmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünya genelinde toplam vaka sayısının 15 milyonu geçmesi, fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 4,9 milyon varil (yüzde 0,9) artışla 536,6 milyon varile ulaştı. Piyasa beklentisi stokların 2,1 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde vaka sayısı 15,2 milyonun üzerine çıkarken 3,9 milyon vakayla ABD ilk sırada yer alıyor. Bu ülkeyi 2,2 milyonu aşan vaka sayısıyla Brezilya ve 1,2 milyona yaklaşan vaka sayısıyla Hindistan takip ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 44,49 ile 44,59 dolar aralığının direnç, 44,30 ile 44,21 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

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