Brent petrolün varili 44,13 dolar
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Brent petrolün varili 44,13 dolar

20.11.2020 09:43 | Son Güncelleme: 20.11.2020 09:46
Brent petrolün varili 44,13 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 44,13 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 44,13 dolardan işlem görüyor.?

Dün 43,84 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 44,20 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,16 düşüşle 44,13 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 41,77 dolardan alıcı buldu.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine yönelik hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketi müzakerelerinin yeniden başlayacağına dair haberler, fiyatlardaki düşüşü belli ölçüde kısıtladı.

Kovid-19 salgınına yönelik aşı çalışmalarındaki gelişmeler de ekonomik toparlanmaya dair umutları artırarak fiyatlarda daha fazla düşüşün önüne geçiyor.

Ayrıca Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, daha önce kararlaştırdığı "üretim miktarını 2021'de günlük 2 milyon varil artırma" planını erteleyeceğine ve mevcut üretim kesintisi anlaşmasının süresini uzatacağına ilişkin beklenti, fiyatların aşağı yönlü seyrini engelliyor.

Şu anda günlük 7,7 milyon varil üretim kesintisi yapan grubun, gelecek yıla ilişkin kesinti kararını görüşeceği toplantı 30 Kasım-1 Aralık'ta yapılacak.

Libya'da, 9 ay süren petrol ablukasının kalkmasıyla üretimin önceki seviyeye geri dönmesi, piyasalarda arz fazlası endişesi oluşturarak fiyatlarda aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Brent petrolde teknik olarak 44,35 ile 44,66 dolar aralığının direnç, 44,04 ile 43,73 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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