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Brent petrolün varili 43,72 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 43,72 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 43,72 dolar
04.09.2020 09:15 | Son Güncelleme: 04.09.2020 09:18

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 43,72 dolardan işlem görüyor.

Dün 43,15 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 44,07 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.03 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,79 azalışla 43,72 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 41 dolardan alıcı buldu.

Haftanın son gününde petrol fiyatları haziran ayından sonraki en sert düşüşü gösterdi. Çin'in petrol talebinin düşmesi ve KOVID-19 krizinden toparlanmanın tahminlerden daha yavaş olacağını gösteren ekonomik veriler fiyatların düşüşünde etkili oldu.

ABD ve Çin arasındaki gerilim ile yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine yönelik müzakerelerdeki çıkmaz da petrol fiyatlarındaki düşüşte etkili diğer faktörler oldu.

Her ne kadar ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı beklenenden fazla düşüş gösterse de ülkedeki hizmet sektörü faaliyetlerindeki yavaşlama ve dış ticaret açığının 12 yılın en yüksek seviyesine çıkması petrol fiyatlarını olumsuz etkiledi.

Dolar endeksinin yükseliş göstermesi ve yaklaşan rafineri bakım dönemi de talep konusundaki endişeleri arttırarak petrol fiyatlarını aşağı yönü baskıladı.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından dün açıklanan verilere göre ham petrol stoklarında piyasa beklentisinin üzerinde düşüş gerçekleşmesi, fiyatlardaki aşağı yönlü baskıyı bir ölçüde hafifletiyor. ABD'nin ticari ham petrol stokları Laura kasırgasının da etkisiyle geçen hafta bir önceki haftaya göre 9,4 milyon varil azaldı. Piyasa beklentisi stokların 1,9 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Brent petrolde teknik olarak 43,79 ile 43,84 dolar aralığının direnç, 43,63 ile 43,60 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

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