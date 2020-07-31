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Brent petrolün varili 43,61 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 43,61 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 43,61 dolar
31.07.2020 09:29 | Son Güncelleme: 31.07.2020 10:00

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 43,61 dolardan işlem görüyor.

Dün 43,80 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 42,94 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,5 artışla 43,61 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,23 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları sert düşüş göstererek geçen hafta 10,6 milyon varil azaldı. Piyasa beklentisi, stokların 360 bin varil artacağı yönündeydi. EIA verileri, dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD'de petrol talebinin artmaya başladığını gösterirken, fiyatlarda kısa süreli yükselişe neden oldu.

Ancak dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında görülen artış, küresel ekonomik büyüme ve petrol tüketimi öngörülerini olumsuz etkileyerek uzun dönemde fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 17,2 milyonu geçerken yaklaşık 4,4 milyon vakayla ABD ilk sırada yer alıyor. Bu ülkeyi 2,6 milyon vakayla Brezilya ve 1,6 milyona yaklaşan vaka sayısıyla Hindistan izliyor.

Brent petrolde teknik olarak 44,04 ile 46,46 dolar aralığının direnç, 41,62 ile 39,20 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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