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Brent petrolün varili 43,24 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 43,24 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 43,24 dolar
17.07.2020 09:09 | Son Güncelleme: 17.07.2020 09:09

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 43,24 dolardan işlem görüyor.

Dün 43,80 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 43,37 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.05 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 43,24 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,70 dolardan alıcı buldu.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısının hızla artmaya devam etmesi, küresel petrol talebini zayıf tutuyor ve petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dün itibarıyla toplam vaka sayısı ABD'de 3,5 milyonun üzerine çıkarken, Brezilya'da 2 milyon ve Hindistan'da 1 milyonu aştı.

Ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi bazı ülkelerin ham petrol üretim kesintisi miktarını 1 Ağustos'tan itibaren günlük 2 milyon varil azaltma kararı fiyatların düşük kalmasına neden oluyor.

Brent petrolde teknik olarak 43,31 ile 43,41 dolar aralığının direnç, 43,21 ile 43,11 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

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