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Brent petrolün varili 42,88 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 42,88 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 42,88 dolar
08.07.2020 09:45 | Son Güncelleme: 08.07.2020 09:45

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 42,88 dolardan işlem görüyor.

Dün 43,45 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 43,08 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,46 düşüşle 42,88 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,41 dolardan alıcı buldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün tahminlerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında yaklaşık 2,05 milyon varillik artış gerçekleşti. Bu artış, ABD'de petrol talebinin azalabileceği sinyalini verirken, ham petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu.

Ayrıca, ABD Enerji Enformasyon İdaresi, bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize ettiğini açıkladı. Buna göre, bu yıl Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 40,5 dolar olacağı öngörülüyor. Geçen ay bu rakam 38 dolar olarak tahmin edilmişti.

Brent petrolde teknik olarak 42,98 ile 43,08 dolar aralığının direnç, 42,75 ile 42,65 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

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