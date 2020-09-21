Brent petrolün varili 42,78 dolar
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Brent petrolün varili 42,78 dolar

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 42,78 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 42,78 dolar
21.09.2020 09:37 | Son Güncelleme: 21.09.2020 09:40

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 42,78 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 43,80 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 43,15 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,86 azalışla 42,78 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,94 dolardan alıcı buldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya genelinde petrol talebini önemli ölçüde azalttığı bir dönemde, Libya'nın petrol ihracatına başlayacağını duyurması fiyatların düşüşünde etkili oldu.

Kovid-19 salgınında dünya genelinde vaka sayısının 30 milyonu aşması ve bazı ülkelerin kısmi veya ulusal karantina önlemlerini yeniden gündeme getirmesi, petrol talebi beklentilerini olumsuz etkileyerek ham petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Öte yandan, son bir ayda üç kasırganın vurduğu Meksika Körfezi'nde denizde petrol ve gaz üretiminin yeniden kesintiye uğraması, petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü hareketlenmeyi destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 43,05 ile 43,14 dolar aralığının direnç, 42,74 ile 42,54 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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