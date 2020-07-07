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Brent petrolün varili 42,54 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 42,54 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 42,54 dolar
07.07.2020 09:33 | Son Güncelleme: 07.07.2020 09:33

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 42,54 dolardan işlem görüyor.

Dün 43,71 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 43,10 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,3 azalışla 42,54 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,06 dolardan alıcı buldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga riski, dünya genelinde ekonomik faaliyetleri ve petrol tüketimini olumsuz etkileyerek fiyatları baskı altında tutmaya devam ediyor.

ABD'de yeni vaka sayılarındaki artış, dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ülkede ham petrol talebinin yılın ikinci yarısında da zayıf kalacağına işaret ediyor.

Ülkenin en büyük ekonomilerine sahip ve petrol tüketiminin en yüksek olduğu Kaliforniya, Teksas ve Florida eyaletlerinde yeni vaka sayılarında her geçen gün rekor kaydedilmesi yatırımcıları endişelendiriyor.

Brent petrolde teknik olarak 42,88 ile 43,04 dolar aralığının direnç, 42,44 ile 42,34 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

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