Brent petrolün varili 42,27 dolar Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 42,27 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 42,27 dolardan işlem görüyor.

Dün 43,34 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 42,72 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,05 azalışla 42,27 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 39,59 dolardan alıcı buldu.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga riski, ekonomik faaliyetler ve küresel petrol talebine ilişkin görünümü olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dün yaptığı açıklamada, pazar günü dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısında 230 bin artış görüldüğünü duyurdu. Söz konusu rakam küresel çapta bir günde görülen en büyük artış olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca ABD ile Çin arasındaki gerginlik küresel ekonomiyi ve petrol talebine ilişkin beklentileri olumsuz etkiliyor.

Çin, Cumhuriyetçi senatörler Marco Rubio ve Ted Cruz'un da aralarında bulunduğu 4 Amerikalı yetkiliye, Çin Komünist Partisinin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygurlar ve diğer Müslümanlara yönelik politikalarını eleştirmeleri nedeniyle ülkeye giriş yasağı getirildiğini açıkladı.

Arz tarafında ise Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerin bugün ve yarın düzenleyeceği teknik komite toplantısı öne çıkıyor.

Toplantıda, OPEC+ adıyla bilinen grubun günlük ham petrol üretim kesintisini 9,7 milyon varilden 7,7 milyon varile indirmesi ele alınacak.

Brent petrolde teknik olarak 42,37 ile 42,44 dolar aralığının direnç, 42,17 ile 42,06 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA