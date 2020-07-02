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Brent petrolün varili 42,20 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 42,20 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 42,20 dolar
02.07.2020 09:25 | Son Güncelleme: 02.07.2020 09:28

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 42,20 dolardan işlem görüyor.

Dün 42,62 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 42,03 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.19 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 42,20 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 39,94 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte ABD'nin ham petrol stoklarındaki sert düşüş etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) açıkladığı verilere göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 7,2 milyon varil (yüzde 1,3) azalarak 533,5 milyon varile geriledi.

Veriler, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de petrol talebinin artışa geçtiği şeklinde yorumlandı.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga riski küresel ham petrol talebini düşük tutmaya devam ederken, Libya'nın petrol ihracatına başlamak için hazırlık yapması küresel piyasada arz fazlasının yeniden artacağı endişesini beraberinde getirdi.

Brent petrolde teknik olarak 42,31 ile 42,41 dolar aralığının direnç, 42,03 ile 41,94 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Manşet

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