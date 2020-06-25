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Brent petrolün varili 39,97 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 39,97 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 39,97 dolar
25.06.2020 09:47 | Son Güncelleme: 25.06.2020 09:58

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 39,97 dolardan işlem görüyor.

Dün 42,89 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 40,31 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,84 düşüşle 39,97 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 37,73 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,4 milyon varil (yüzde 0,3) artarak 540,7 milyon varile yükseldiğini açıkladı.

EIA verilerine göre, ayrıca ABD'nin ham petrol üretimi 13-19 Haziran döneminde ortalama 501 bin varil artışla 11 milyon varil oldu.

Dünyanın en büyük petrol üreticisi olan ABD'de ham petrol stokları ve üretimin yükselmesi küresel piyasada arz fazlası endişeleri oluştururken, fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskıyı da artırıyor.

Talep tarafında ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili ikinci dalga riskleri küresel ekonomik büyüme ve dünya genelinde petrol tüketimi beklentilerini olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 40,07 ile 40,17 dolar aralığının direnç, 39,87 ile 39,77 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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