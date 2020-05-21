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Brent petrolün varili 36,61 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 36,61 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 36,61 dolar
21.05.2020 09:34 | Son Güncelleme: 21.05.2020 09:34

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 36,61 dolardan işlem görüyor.

Dün 36,46 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 35,75 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,40 artışla 36,61 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 34,31 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 5 milyon varil (yüzde 0,9) azalışla 526,5 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1,1 milyon varil artacağı yönündeydi. Ülkenin ham petrol stokları bir önceki hafta 700 bin varil düşüş göstermişti.

Böylece, ülkenin ticari ham petrol stokları 15 hafta üst üste yükseldikten sonra ikinci kez gerilemiş oldu.

Küresel petrol fiyatlarının yükselişinde ABD ticari ham petrol stoklarının gerilemesi etkili oldu.

Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve iş birliği yapan OPEC dışı ülkelerin petrol üretimindeki kesintilerinin işe yaradığı algısının piyasalar üzerinde olumlu etkisinin olduğunu belirtiyor.

Ancak talep yönünde hızlı bir canlanma beklentisinin olmaması küresel petrol fiyatlarının yükselmesini sınırlayan bir etken olarak gözüküyor.

Brent petrolde teknik olarak 36,68 ile 38,76 dolar aralığının direnç, 34,60 ile 32,52 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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