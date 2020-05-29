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Brent petrolün varili 35,59 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 35,59 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 35,59 dolar
29.05.2020 09:43 | Son Güncelleme: 29.05.2020 09:43

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 35,59 dolardan işlem görüyor.

Dün 35,95 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 35,29 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,85 artışla 35,59 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 33,06 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ülkedeki benzin stokları geçen hafta 700 bin varil (yüzde 0,3) düşüşle 255 milyon varile geriledi. Piyasa beklentisi benzin stoklarının 100 bin varil artacağı yönündeydi.

Talep tarafında ise dünyanın en büyük iki ekonomisi ve petrol tüketici olan ABD ile Çin arasındaki Hong Kong kaynaklı gerilimin artması küresel petrol tüketimi görünümünü olumsuz etkiliyor.

Uzmanlar, dünya genelinde uygulanan karantina önlemlerinin yumuşatılması durumunda, küresel petrol talebinin artacağını ve fiyatlarda yukarı yönlü baskı oluşturacağını belirtiyor.

Çin Ulusal Halk Kongresinin (Ulusal Meclis), Hong Kong Özel İdari Bölgesinde uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası'nı dün kabul etmesinin ardından, ABD Başkanı Donald Trump bugün Çin ile ilgili bir basın toplantısı düzenleyecek.

Brent petrolde teknik olarak 35,77 ile 35,99 dolar aralığının direnç, 35,55 ile 35,33 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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