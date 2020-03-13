Brent petrolün varili 33,97 dolar Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 33,97 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 33,97 dolardan işlem görüyor.

Dün 36,48 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 32,86 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,4 artışla 33,97 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 32,23 dolardan alıcı buldu.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüs (Kovid-19) salgını küresel ekonomik büyümeyi ve petrol talebini olumsuz etkilerken, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Ayrıca, Rusya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin nisan ayından itibaren petrol üretim seviyelerini yükseltecek olması, petrol piyasasında arz fazlası oluşması riskini artırarak fiyatların son 4 yılın en düşük seviyesinde seyretmesine neden oluyor.

Brent petrolde teknik olarak 34,12 ile 34,82 dolar aralığının direnç, 33,41 ile 32,70 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA