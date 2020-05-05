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Brent petrolün varili 27,32 dolar

Brent petrolün varili 27,32 dolar
05.05.2020 09:42 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:42

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 27,32 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 27,32 dolardan işlem görüyor.

Dün 26,61 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 26,49 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,13 artışla 27,32 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 24,34 dolardan alıcı buldu.

OPEC ve bazı üretici ülkelerin, üretim kesintilerinin devreye girmesi ve bazı ülkelerinin ekonomilerini, tedbirleri gevşeterek canlandırma girişimlerinin petrol talebini yükselteceği beklentileri, küresel petrol fiyatlarının yükselmesini destekliyor.

Uzmanlar, ABD-Çin arasındaki gerginlik olasılığının petrol fiyatlarının artmasını kısıtladığını belirtiyor.

Suudi Arabistan'ın liderlik ettiği OPEC ve Rusya'nın önderliğindeki OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin üretim kesintisi kararı ise 1 mayıs itibarıyla resmi olarak uygulanmaya başlandı. Anlaşmaya göre, bu ülkeler toplam ham petrol üretimlerini 2 ay boyunca günlük 9,7 milyon varil azaltacak.

Brent petrolde teknik olarak 28,52 ile 28,80 dolar aralığının direnç, 26,57 ile 26,27 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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