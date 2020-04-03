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Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Ekonomi

Brent petrolün varili 24,75 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 24,75 dolardan işlem görüyor.

03.04.2020 09:20 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:20
Brent petrolün varili 24,75 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 24,75 dolardan işlem görüyor.

Dün 30,86 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 25,96 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.06 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,66 azalışla 24,75 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 23,71 dolardan alıcı buldu.

Dün ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Az önce dostum Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştüm. O da Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Bu ülkelerin petrol üretimlerini günlük 10 milyon varil, belki de daha fazla azaltmalarını bekliyor ve umuyorum." ifadelerini kullandı.

Söz konusu miktarın günlük 15 milyon varile çıkabileceği belirtilirken, bunun gerçeklemesinin petrol ve doğal gaz endüstrileri için "harika" olacağı vurgulandı.

Uzmanlar, piyasadaki yüksek petrol arzının sadece bu iki ülke tarafından gerçekleştirilecek kısıntılarla giderilemeyeceğini belirtiyor.

Dolarda görülen yükselme eğilimi fiyatlara yansımakla birlikte yeni tip koronavirüs salgınının dünya genelinde ekonomik büyüme ve petrol talebini olumsuz etkilemesi, fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskıyı destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 25,25 ile 25,62 dolar aralığının direnç, 24,88 ile 24,51 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

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