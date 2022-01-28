Brent petrolün varili 2014'ten bu yana ilk kez 90 doları gördü - Haberler Ekonomi
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Brent petrolün varili 2014'ten bu yana ilk kez 90 doları gördü

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Brent petrolün varili 2014'ten bu yana ilk kez 90 doları gördü

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2'ye yakın değer kazanarak ekim 2014'ten bu yana ilk kez 90 doları gördü.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2'ye yakın değer kazanarak ekim 2014'ten bu yana ilk kez 90 doları gördü.

Brent petrolün varil fiyatı, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin artmasıyla ekim 2014'ten bu yana ilk kez 90 dolara ulaştı. Küresel petrol talebindeki toparlanma devam ederken jeopolitik gerilimlerin muhtemel arz kesintilerine yönelik endişeleri artırması petrol fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.

Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 2'nin üzerinde artarak 87,45 dolara yükseldi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Ukrayna, Petrol, Rusya, Ekim, Ekonomi, Haber

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