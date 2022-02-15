Brent petrolün varil fiyatı 95,81 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 95,81 dolardan işlem görüyor.

Dün 96,78 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 96,48 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,69 düşüşle 95,81 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 94,75 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin etkisiyle yükselen fiyatlardan faydalanmak isteyen yatırımcıların kar satışları etkili oldu.

Dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz üreticilerinden Rusya'nın Ukrayna'yı olası işgalinin ABD ve Avrupa yaptırımlarını tetikleyebileceğine ve Rusya'nın ihracatının kesintiye uğramasıyla arzın daha da sıkılaşacağına yönelik endişelerle petrol fiyatlarındaki yükselişin sürmesi bekleniyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün sosyal medyadan paylaştığı video mesaj ile Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı gün olarak iddia edilen 16 Şubat'ı "Birlik Günü" adıyla resmi tatil ilan etti.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in işgale henüz nihai karar verdiğine inanmadıklarını belirtirken, G-7 ülkelerinin maliye bakanları Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde ağır ekonomik sonuçlar doğuracak yaptırımlar uygulayacaklarını açıkladı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran nükleer anlaşmasının yeniden tam ve eksiksiz olarak hayata geçirilmesi için görüşmeler ise devam ediyor. Söz konusu müzakerelerin olumlu sonuçlanmasının, fiyatları orta vadede rahatlatacağı değerlendiriliyor.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, görüşmelerde spekülasyonlara yer bırakmayacak bir aşamaya gelindiğini kaydetti.

Brent petrolde teknik olarak 96,43 ile 97,15 dolar aralığının direnç, 95,71 ile 94,99 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.