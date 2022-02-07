Brent petrolün varil fiyatı 93,41 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 93,41 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 93,70 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 93,27 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.16 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 93,41 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 91,99 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, küresel talep artışına rağmen OPEC+ grubunun üretim hedeflerine ulaşamaması, ABD'nin üretimini çok fazla artırmaması ve devam eden jeopolitik risklerin arz daralması endişelerini pekiştirmesi etkili oluyor.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 29 Ocak-4 Şubat döneminde bir önceki haftaya göre 2 adet artarak 497'ye yükseldi. ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 198 adet arttı. Ancak ülkenin Kovid-19 salgını öncesi üretim seviyelerine hala ulaşamaması piyasalardaki arz daralması endişelerini destekliyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim de petrol fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgal edebileceği" değerlendirmesinde bulundu. Piyasalar, bugün ABD Başkanı Joe Biden ve Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un yapacağı görüşmeden çıkacak kararları bekliyor.

Öte yandan, ABD-İran arasındaki nükleer müzakerelerde bazı anlaşmaların sağlanması ise İran arzının toparlanabileceği beklentisiyle fiyatların yukarı yönlü hareketini baskılıyor.

Brent petrolde teknik olarak 93,63 ile 93,81 dolar aralığının direnç, 93,32 ile 93,19 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.