Brent petrolün varil fiyatı 90,79 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 90,79 dolardan işlem görüyor.

Dün 92,93 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,78 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,01 artışla 90,79 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 89,36 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yüksek seyretmesinde, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki düşüş tahmini etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 2 milyon 25 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi, stokların 675 bin varil artacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaklaşık 10 aydır sürdürülen ve dün son tur olarak görülen İran nükleer anlaşması müzakerelerinin 8. turu, İran'dan gelebilecek petrol arzına yönelik beklentileri artırarak fiyatların yukarı yönlü hareketini baskılıyor.

Uzmanlar, petrol fiyatlarının 100 dolara yaklaşmasının ABD'li üreticilerin üretimini artırmaya teşvik edebileceğini değerlendiriyor. Enerji Enformasyon İdaresi de bu yıl üretimin günlük 770 bin varil artışla 11 milyon 970 bine yükseleceğini tahmin ediyor.

Öte yandan, ABD ve Japon hükümetleri, yüksek petrol fiyatlarına çözüm bulmaya çalışıyor. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, petrol fiyatlarındaki artışa ilişkin ilgili ülkelerle görüşmek dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi.

Benzer şekilde, Japonya Başbakanı Fumio Kishida kabine üyelerine yükselen petrol fiyatlarının vatandaşların günlük yaşamı ve ekonomik faaliyetlerini etkilememesi için "ön alıcı adımların" atılması talimatını verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dün Ukrayna krizini görüşmek için gittiği Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından olumlu mesajlar vermesi de arz endişelerini hafifleterek, fiyatların yukarı yönlü hareketini baskıladı. Macron, Ukrayna-Rusya krizine ilişkin somut çözümlerin bulunduğunu, Normandiya Formatı (Rusya, Almanya, Fransa ve Ukrayna) ülke liderlerinin danışmanlarının 10 Şubat'ta Berlin'de bir araya geleceğini duyurdu.

Brent petrolde teknik olarak 91,15 ile 91,36 dolar aralığının direnç, 90,70 ile 90,49 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.