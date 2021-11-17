Brent petrolün varil fiyatı 81,97 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 81,97 dolardan işlem görüyor.

Dün 83,14 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,43 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,56 azalışla 81,97 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,27 dolardan alıcı buldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün öngörüsüne göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 655 bin varil arttı. Piyasa beklentisi stokların 1,5 milyon varil artacağı yönündeydi.

Ülkenin benzin stoklarında ise yaklaşık 2,8 milyon varil düşüş görüldü.

Petrol fiyatları, dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD'nin ham petrol stoklarındaki artış öngörüsüyle geriledi.

Ülkede talebin yüksek seyrettiğine işaret eden benzin stoklarındaki düşüş tahmini de piyasalarda ABD'nin yüksek akaryakıt fiyatlarıyla mücadele kapsamında stratejik petrol rezervlerini kullanacağı beklentilerine yol açarak fiyatları baskılıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.

???????Brent petrolde teknik olarak 82,38 ile 83,16 dolar aralığının direnç, 81,60 ile 80,82 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi Haberleri

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